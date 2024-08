Un rapport publié par Afrobarometer, ce vendredi 30 août 2024, révèle que les Guinéens sont de plus en plus conscients des impacts du changement climatique et exigent des actions immédiates des pays riches, qu’ils tiennent responsables de cette crise mondiale.

Selon l’enquête menée par Afrobarometer, près des deux tiers (64%) des Guinéens ont déclaré être informés de la problématique du changement climatique. Parmi eux, une écrasante majorité (89%) affirme que ce phénomène a un impact négatif sur leur vie quotidienne. De plus, 77% des répondants estiment que l’activité humaine est la principale cause de ces changements, tandis que 9% la considèrent comme l’une des causes.

Les Guinéens semblent unanimes sur la nécessité d’une réponse urgente. Environ 61% des personnes interrogées estiment que la responsabilité première de réduire les impacts du changement climatique revient au gouvernement guinéen, et 82% affirment que ce dernier doit agir sans plus tarder. Cependant, ils appellent également à la solidarité internationale. Environ 85% des répondants considèrent que les pays riches, qu’ils jugent responsables des changements climatiques, doivent prendre des mesures immédiates pour atténuer cette crise. De plus, 87% pensent que ces nations devraient apporter leur soutien à la Guinée pour l’aider à faire face aux conséquences du changement climatique.

Ces résultats soulignent un sentiment d’urgence et de frustration croissants parmi la population guinéenne face aux impacts tangibles du changement climatique. Avec une grande partie de la population vulnérable à l’insécurité alimentaire, aux inondations et à d’autres catastrophes climatiques, l’exigence pour des actions concrètes est plus pressante que jamais.

Alors que la Guinée se prépare à faire face à ces défis, ce rapport d’Afrobarometer met en lumière l’importance de la perspective citoyenne dans le débat environnemental. Les attentes des Guinéens sont claires : le gouvernement et la communauté internationale doivent travailler ensemble pour atténuer les effets du changement climatique avant qu’il ne soit trop tard.