En octobre 2022, le CNRD et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont parvenus à un accord sur une transition de 24 mois à compter de janvier 2023. Par la suite, le gouvernement a élaboré un budget de 600 millions de dollars US pour financier les 10 points du chronogramme. A date, il est difficile de dire le montant déjà mobilisé par l’Etat guinéen tant le gouvernement entretient l’amalgame.

Dans une interview sur TV5 Monde, le 19 août 2023, le Premier ministre Bernard Goumou avait annoncé qu’à date l’Etat guinéen avait mobilisé 6,67% du montant total. «Nous avons, nous-mêmes, mobilisé 40 millions de dollars sur les 600 millions de dollars pour faire avancer le processus de chronogramme de la transition. Nous avons signé un accord avec la CEDEAO et il est expressément mentionné dans cet accord que la CEDEAO va venir en appui à la Guinée dans ce processus ».

Contre toute attente, le ministre de l’Administration et de la décentralisation a fourni d’autres chiffres contredisant la version du chef du gouvernement, ce lundi 28 août 2023 sur FIM FM. « Les 400 milliards Gnf (40 millions Usd) constituent le dernier montant mobilisé par le gouvernement. Le Premier ministre n’a pas pris en compte les 330 milliards Gnf qui ont été déjà mobilisés et mis à la disposition du ministère du Plan et de la coopération et les 60 milliards Gnf qui ont été mobilisés par le chef de l’Etat lui-même dans son budget de 2022 », tente de rassurer M. Condé.

En attendant de démêler le vrai du faux dans ce dossier, les sorties du Premier ministre et du ministre de l’Administration continuent d’entretenir l’amalgame au sein de l’opinion publique.