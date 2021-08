Le mandat d’arrêt international émis contre Sékou Koundouno par le doyen des juges du tribunal de première instance de Dixinn continue de susciter des polémiques.

L’un des avocats du responsable des stratégies et planification du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) déclare que cela prouve à suffisance qu’Alpha Condé est déterminé à faire taire les voix discordantes. Pour Thierno Souleymane Baldé, le mandat d’arrêt émis contre son client l’a rendu » influent » : «Quand vous êtes un combattant, ce qui vous fait gagner des galons sur le terrain, c’est lorsque vous avez des victoires. Et là, c’est vraiment une victoire pour Sékou Koundouno. Aujourd’hui, s’il y avait des personnes qui doutaient de la volonté politique M. Alpha Condé de le faire taire, ces doutes-là n’existent plus. Il y a beaucoup d’autres opposants qui aimeraient qu’on émette des mandats d’arrêt contre eux, puisque ça leur permettrait de gagner des galons», souligne l’avocat

Me Thierno Souleymane Baldé croit qu’en démocratie, le combat est quotidien. C’est pourquoi il dit être convaincu que le mandat d’arrêt émis contre son client ne garantira que son courage et dévotion de continuer le combat. « En matière de démocratie et d’Etat de droit, il n’y a pas d’acquis. C’est un combat perpétuel. Dans le souci de veiller à ce qu’il y ait la paix et la quiétude sociale en Guinée, nous menons ce combat. Nous allons continuer à mener ce combat jusqu’au bout quel que soit le prix à payer. Au-delà de nous, il y aura d’autres aussi qui vont reprendre le flambeau. Au stade actuel, c’est vrai que M. Alpha Condé se maintient au pouvoir avec la répression et l’intimidation, mais nous savons tous aussi que cela ne va pas perdurer. Un jour, tout finira par finir», insiste l’avocat.