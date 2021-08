Au stade Général Lansana Conté de Nongo, d’innombrables personnes font la queue en attente pour pouvoir bénéficier d’une première dose de vaccin pour les uns, et une deuxième dose d’autres. Mais les candidats pour une deuxième dose font face à une rupture de vaccins, selon les patients rencontrés.

Au cours de nos constats, nous avons interrogé le chef d’équipe du centre réquisitionné pour la cause, installé au stade de Nongo. Contrairement aux critiques des patients, Mohamed Sidibé a rassuré que tout se passe dans de meilleures conditions.

«Nous ne sommes en manque de rien, les cartes et vaccins sont tous disponibles. Depuis le matin, on a déjà enregistré 200 personnes et les cartes étaient finies. Je viens de récupérer un lot pour pouvoir continuer avec d’autres personnes qui sont en attente. Chaque jour, le centre est ouvert de 08 heures à 15 heures et il y a près de 300 vaccinés par jour mais parfois on va au-delà de ce chiffre», a-t-il défendu.

Pourtant, une collègue de Mohamed Sidibé nous a confié que le centre enregistre quelques ruptures des secondes doses du vaccin Astra Zeneca.

«actuellement de tous les vaccins, il n’y a que Astrazenika que nous disposons. Pour les secondes doses, tous les autres vaccins ne sont pas disponibles dans notre centre depuis quelques temps. Mais ils nous disent d’attendre la semaine prochaine», nous a-t-elle confié.

Adama Hawa Bah