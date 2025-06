Lu ce lundi 30 juin 2025 sur les ondes de la RTG, un décret présidentiel sur proposition du Premier ministre annonce la scission de plusieurs ministères existants. Agriculture, énergie, commerce, culture : cinq départements sont désormais divisés en entités distinctes, en attendant la nomination de nouveaux ministres. Une nouvelle configuration qui redessine l’architecture de l’exécutif. (Décret)

Article 1er : Le présent décret modifie et complète les dispositions du décret D/2024/051/PRG-CNRD-SGG du 5 mars 2024, portant structure du gouvernement, comme suit :

1. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage est scindé en deux départements:

Ministère de l’Agriculture ;

Ministère de l’Élevage.

2. Le Ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures est scindé en :

Ministère de l’Énergie ;

Ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

3. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises devient :

Ministère du Commerce ;

Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises.

4. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports est subdivisé en :

Ministère de la Jeunesse ;

Ministère des Sports.

5. Le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat est désormais composé de :

Ministère de la Culture et de l’Artisanat;

Ministère du Tourisme.

Article 2 : Dans l’attente de la nomination des nouveaux ministres, les départements ministériels concernés seront dirigés par les ministres actuellement en fonction, conformément au décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 5 mars 2024.