Mory Djely Deen Kouyaté a rejoint sa dernière demeure ce dimanche 30 juin 2024. Mais avant, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moise Sylla, a rendu un vibrant hommage à l’artiste lors d’un symposium organisé en son honneur.

Décédé à Paris le 22 juin dernier, Mory Djely Deen Kouyaté laisse derrière lui un héritage musical inestimable.

“Nous voilà réunis aujourd’hui pour honorer la mémoire d’une figure illustre de notre patrimoine musical, Mory Djely Deen Kouyaté”, a déclaré le ministre Sylla à l’entame de son discours. Il a souligné le talent et la passion de cet artiste dont la voix puissante a transcendé les frontières nationales, illuminant la scène musicale internationale.

Le ministre a adressé, une fois de plus, ses condoléances à la famille du défunt et à la communauté culturelle guinéenne. “Au nom du Président de la République, Chef de l’État et Chef suprême des Armées, du Premier Ministre et de l’ensemble du Gouvernement, j’adresse les condoléances les plus profondes à tous ceux qui ont été touchés par sa disparition.”

Né dans la tradition des griots mandingues, Mory Djely Deen Kouyaté a su marier tradition et modernité, explorant divers genres musicaux tels que la musique mandingue, l’afro-pop, l’afro-blues, l’afro-cubain et l’afro-jazz. Même face à la maladie, il n’a jamais cessé de créer et d’inspirer, nourrissant jusqu’à son dernier souffle le rêve de former de jeunes musiciens en Guinée.

“Combien parmi nous ont été submergés et subjugués par la puissance de la voix de Mory Djely Deen Kouyaté”, a rappelé le ministre. “L’influence de ce chef griot s’étendait bien au-delà des frontières, véhiculant des messages d’unité, de paix et de fierté culturelle”, rappelle-t-il.

Mory Djely Deen Kouyaté continuera d’inspirer les générations futures à travers ses œuvres.