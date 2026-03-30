Dans un communiqué rendu public ce lundi 30 mars 2026, l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) s’est exprimée sur la prolifération des installations de « Wi-Fi zone » et la revente de services internet sur le territoire national.

L’instance indique avoir constaté, avec préoccupation, le développement de ces pratiques « sans autorisation préalable sur l’ensemble du territoire de la République de Guinée ».

Elle rappelle que l’installation, l’exploitation ou la revente de tout service ou équipement de télécommunications, fixe ou mobile, « sont strictement encadrées par la réglementation en vigueur, notamment la loi L/2015/018 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information en République de Guinée ». À ce titre, précise-t-elle, « toute activité dans ce domaine est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le régulateur ».

L’ARPT souligne également que la fourniture de services internet est exclusivement réservée aux opérateurs mobiles et aux fournisseurs d’accès à internet (FAI). Par conséquent, elle interpelle toute personne physique ou morale exerçant « illégalement l’activité de “Wi-Fi zone” » à cesser immédiatement et sans délai.

Par ailleurs, l’Autorité appelle les consommateurs à la vigilance quant à l’utilisation de services de « Wi-Fi zone » non autorisés, qui comportent des risques importants, notamment en matière de sécurité des données personnelles. Elle avertit que ces installations illégales peuvent également engendrer des interférences, susceptibles de dégrader la qualité des services et de perturber les communications, affectant ainsi l’ensemble des usagers.

L’ARPT indique se réserver le droit d’appliquer des sanctions en cas de manquement ou d’irrégularité constaté, conformément à la réglementation en vigueur, à compter de la date de publication du présent communiqué.