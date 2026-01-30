La nouvelle structure gouvernementale annoncée par le président de la République, Mamadi Doumbouya, suscite de nombreux débats cinq jours après sa publication. L’attention se concentre particulièrement sur la fusion du ministère de l’Enseignement préuniversitaire avec celui de l’Enseignement technique.

Si certains saluent cette initiative, d’autres estiment que le président devrait aller plus loin en regroupant les trois départements en charge de l’éducation. Parmi ceux qui défendent cette position figure Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce sous le régime d’Alpha Condé.

Bien qu’il affirme ne pas être en mesure de commenter l’actualité liée à la nouvelle gouvernance tant que les cadres du RPG ne sont pas libérés, il juge néanmoins la réorganisation gouvernementale positive. « Ce qui aurait été mieux, c’est de fusionner l’enseignement préuniversitaire, l’alphabétisation et l’enseignement supérieur. C’est ce qui est logique : fusionner les trois pour en faire un grand département », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à Guinee360.

Interrogé sur la possible volonté de réduire les charges de l’État par la diminution du nombre de départements ministériels, Marc Yombouno s’est abstenu de tout commentaire, arguant que son parti ne se considère pas encore comme un acteur libre. « Comme je vous l’ai dit, nous n’avons pas de commentaire à faire. Nous ne sommes pas acteurs pour le moment. Nos préoccupations, à savoir la libération de nos camarades, sont une priorité », a-t-il insisté.