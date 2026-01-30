En prélude à l’organisation des examens nationaux, session 2026, le ministère de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a annoncé la réouverture exceptionnelle de la plateforme d’inscription en ligne au profit des candidats n’ayant pas pu s’inscrire dans les délais initiaux.

Selon un communiqué officiel, la plateforme d’inscription en ligne des candidats sera exceptionnellement réouverte pour la période allant du 04 février au 23 février 2026 inclusivement. Cette mesure vise à offrir une dernière opportunité aux candidats n’ayant pas pu s’inscrire durant la période initialement prévue.

Le ministère précise que cette phase de rattrapage est organisée en plusieurs étapes : « Remontée des listes des candidats en session reculée : du 04 au 10 février 2026 ; validation des diplômes des candidats venant de l’étranger : du 04 au 10 février 2026 ; inscription proprement dite des candidats sur la plateforme : du 04 au 23 février 2026 ». Le communiqué souligne qu’aucune candidature ne sera acceptée au-delà de cette échéance.

Concernant les candidats disposant déjà d’un code photo, le MEPU-A appelle les Inspecteurs régionaux de l’Éducation, les Directeurs préfectoraux et communaux de l’Éducation, les délégués scolaires, les chefs d’établissements ainsi que les directeurs d’écoles à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer le démarrage effectif et diligent des opérations de photographie.

Par ailleurs, le ministère invite l’ensemble des acteurs impliqués « à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer l’inscription effective de l’ensemble de vos candidats concernés avant la date de clôture fixée au 23 février 2026 », via la plateforme accessible à l’adresse www.dgecs.com.

À travers cette décision, les autorités éducatives entendent renforcer l’organisation et le bon déroulement des examens nationaux, session 2026.