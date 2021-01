Améliorer la compétitivité des Startup et PME était au centre d’une conférence débat ce samedi 30 janvier 2021 à Conakry. Objectif favoriser l’écho système Entrepreneurial guinéen à travers des conférences débats, mais aussi permettre aux entrepreneurs de tisser des relations, et de faire des co-fondations. C’est une initiative de la structure Entrepreneur Café.

Ils étaient une soixantaine (60) d’entrepreneurs à prendre part à cette conférence débat. Au cour de cette rencontre d’échange, ces entrepreneurs ont eu à partager leurs expériences avec des panélistes. Ibrahima Tallibé Camara est le coordinateur meet-up entrepreneur Café.

« Nous aurons 12 rendez-vous au cours de l’an qui permettront à des entrepreneurs de se réunir et de partager leurs expériences. Au compte de l’année 2021 c’est la première édition. Notre objectif c’est de favoriser l’écosystème Entrepreneurial guinéen à travers des conférences débats. Permettre aussi à des entrepreneurs de tisser des relations, de faire des co-fondations et créer même des entreprises ensemble » a laissé entendre le coordinateur Café entrepreneur.

Au cours de cette activité, plusieurs thématiques ont été abordées notamment celle axées sur l’accès au financement, l’innovation, la qualité et la certification. A la question de savoir comment améliorer la compétitivité des entreprises et des Startup en Guinée. Mamoudou Danda Diallo président de l’Incubateur Ose ton emploi donne des précisions: « premièrement c’est au sein de l’environnement de la petite entreprise. Ce sont des facteurs qui influencent sur sont développement. Et d’autres acteurs qui doivent donc s’impliquer pour la mise en place des infrastructures adaptées. Et la mise en place d’une réglementation appropriée pour développer ces petite entreprises. Le deuxième point c’est au niveau de l’entrepreneur et de l’entreprise donc à l’intérieur d’elle même où l’entrepreneur doit travailler sur la qualité du produit, sur comment maintenir un prix compétitif, sur la formalisation, la régularisation, tenir une très bonne comptabilité, c’est tout cet ensemble de facteurs qui pourra permettre à une entreprise d’avoir des coûts compétitifs sur le marché » précise t’il.

A noter que la deuxième édition est prévue pour le 27 février 2021 et sera axée sur la communication digitale.