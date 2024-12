L’ancien parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, déplore l’absence de visibilité dans la conduite de la transition guinéenne. À quelques jours de la fin de l’accord signé avec la communauté internationale, le parti d’Alpha Condé dénonce le manque de volonté de la junte de respecter ses engagements.

Lors de l’Assemblée générale du parti, ce samedi 28 décembre 2024, Mohamed Lamine Kamissoko, membre influent du RPG, a rappelé que la vocation d’une transition est l’organisation des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel. Toutefois, il constate que rien n’a été fait pour préparer la tenue des élections.

“C’est eux qui ont dit qu’ils allaient mettre en place une transition de 24 mois. Et après cet accord, le président de la transition a affirmé qu’aucun jour supplémentaire ne serait ajouté à ces 24 mois. Nous arrivons maintenant à la fin de cette période de transition, et rien n’a été accompli, rien n’a été préparé comme preuve tangible de la volonté d’organiser les élections. Or, comme vous le savez, une transition, c’est juste organiser les élections et partir”, a déclaré Kamissoko.

Ce cadre du RPG dénonce également les mauvaises conditions de vie des Guinéens sous le régime du CNRD, qui, rappelle-t-il, avait promis monts et merveilles à son avènement au pouvoir.

“Quand les hommes ont pris le pouvoir, ils disaient que Alpha Condé muselait la presse, qu’il avait saboté la démocratie. Et voilà aujourd’hui où nous en sommes. Le peuple dit qu’il en a assez, il est fatigué, il n’en peut plus, il a faim, il est en insécurité. Tous les jours, ce sont des enlèvements, tous les jours, ce sont des assassinats. Alors, on ne peut plus, on en a marre, il faut que ça s’arrête”, prévient-il.

Face à cette situation, Lamine Kamissoko appelle les citoyens à soutenir les actions des Forces vives de Guinée, qui prévoient une série de manifestations à partir du 6 janvier.

“Les Forces vives, c’est toute la composante nationale du pays, regroupée en une grande organisation. Donc, quand elles parlent, c’est le peuple de Guinée qui parle. Les engagements et les déclarations des Forces vives doivent être considérés comme les déclarations du peuple de Guinée”, a-t-il lancé.