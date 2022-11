Le colonel Claude Pivi a expliqué ce mardi 29 novembre 2022, une anecdote entre lui et feu général Lansana Conté, lors de la mutinerie du 2 et 3 février 1996, pendant qu’il était caporal-chef.

Dans le cadre de la prise du pouvoir, Claude Pivi a insisté, il est celui qui a donné le pouvoir au capitaine Moussa Dadis Camara contrairement aux dires du commandant Toumba Diakité. Il précise que s’il avait voulu prendre le pouvoir avant la mort du feu général Lansana Conté, il en avait eu l’occasion.

Pendant la mutinerie de 96, le colonel Claude explique que le général Lansana Conté voulait fuir pour regagner Gbantama, son village natal. C’est lui qui l’aurait empêché.

«Si je voulais le pouvoir, je l’aurai pris avant le capitaine Dadis. Il le sait. Si je le voulais, c’était le jour où je suis rentré chez le général Conté, (paix à son âme), que j’aurais pris le pouvoir, parce que ce jour-là, en âme et en conscience, il m’avait dit, mon fils, l’hélicoptère est là, aidez-moi pour que je me retrouve dans mon village à Gbantama. Vous les militaires en ce moment, vous allez faire ce que vous voulez. C’est moi qui ai dis non, vous restez toujours président parce que vous le méritez. Je suis un ami inséparable de votre fils, Ousmane Conté. Je lui ai dit, ma mission principale c’est de vous demander de signer ce document pour les militaires. Alors, si j’avais l’ambition du pouvoir, j’aurai pris ce pouvoir là avant même qu’on parle du capitaine Moussa Dadis ou du général Sékouba Konaté», a expliqué l’ancien ministre de la sécurité présidentielle, devant le tribunal criminel.