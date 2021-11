Aboubacar Kourouma le nouveau secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’aménagement du Territoire a prie fonction ce lundi 29 novembre 2021. Il a profité de la cérémonie de passation de service pour décliner quelques grands axes prioritaires de son service.

Le nouveau secrétaire général du MUHAT a été nommé à ce poste 27 novembre 2021 en remplacement de l’ingénieur Mohamed Maama Camara. Ce dernier a passé le témoin à son successeur ce lundi. La cérémonie s’est déroulée en présence des cadres du département et des invités pour la circonstance.

Prenant la parole Aboubacar Kourouma à promis d’offrir un cadre de vie décent et sécurisé à tous, d’assurer un développement durable et sécurisé des investissements dans les établissements humains et d’améliorer le cadre de vie des populations, des quartiers précaires de Conakry et de l’intérieur du pays.

La cérémonie a été présidée par l’inspecteur général du MUHAT l’ingénieur Gamys Ce-Minako.