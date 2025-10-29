Une communication officielle du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance (TPI) de Dixinn a fait la lumière sur l’interpellation de Télly Oury Diallo. Selon le parquet, l’affaire concerne le vol présumé de 15 000 dollars US dans une voiture.

Le document signé par le Procureur Algassimou Diallo précise que l’affaire a été déclenchée le samedi 25 octobre 2025, à la suite d’une plainte déposée par un citoyen.

« Monsieur Lamarana Diallo, domicilié au quartier Cosa, a saisi l’Escadron de Gendarmerie Mobile N°18 de Cosa, pour une plainte contre Mademoiselle Télly Oury Diallo, élève, domiciliée au quartier Hamdallaye-Mosquée, pour le vol de 15 000 dollars US dans sa voiture », indique la note du parquet.

L’enquête menée par l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) de la gendarmerie a rapidement progressé grâce à des indices techniques, notamment l’exploitation du compte Orange Money de la suspecte. Ces éléments ont conduit à une demande de réquisition pour comparution forcée, adressée au parquet le 27 octobre 2025.

Le Procureur rappelle que cette démarche s’inscrit dans le cadre légal :

« Conformément à l’article 81, alinéa 3, du Code de procédure pénale guinéen, l’OPJ peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du Procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation », précise le document.

Suite à la délivrance de la réquisition, Télly Oury Diallo a été interpellée le mardi 28 octobre 2025, au quartier Hamdallaye-Mosquée, puis conduite à l’unité de gendarmerie pour enquête.

Le Procureur appelle à la prudence et à la responsabilité de la population en attendant la suite de la procédure :

« La suite de la procédure fera l’objet d’une communication ultérieure », conclut Algassimou Diallo.

Communiqué du parquet :Communiqué du parquet