La Guinée a rendu un vibrant hommage, ce mercredi 29 octobre 2025, à Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse-Guinée et grand imam ratib de la mosquée centrale de Tafory, à Kindia. Décédé le lundi 27 octobre à Conakry, le dignitaire religieux et coutumier a reçu les honneurs de la Nation lors d’une cérémonie solennelle organisée au Palais du Peuple.

La journée a débuté par la levée du corps à l’hôpital Sino-guinéen, dans la plus grande sobriété, sans exposition publique, conformément au souhait exprimé par la famille du défunt. La dépouille a ensuite été transportée au Palais du Peuple, où un symposium d’hommage s’est tenu dans la salle du Congrès, en présence de nombreuses personnalités nationales.

Étaient notamment présents des membres du CNRD, du gouvernement, des coordinations régionales, des leaders religieux, des responsables politiques, des représentants de la société civile et des proches du regretté Kountigui. Tous ont salué la mémoire d’un homme unanimement respecté pour sa sagesse, son sens du dialogue et son engagement constant en faveur de la paix et de la cohésion nationale.

Originaire de Kindia, Elhadj Mamoudou Camara avait été désigné Kountigui de la Basse-Guinée en novembre 2024, succédant ainsi à Elhadj Sekhouna Soumah. En moins d’un an, il s’était distingué par son leadership rassembleur et son dévouement à l’unité des fils et filles de la région côtière.

Sa disparition laisse un vide immense au sein de sa communauté et du pays tout entier. Il laisse derrière lui ses épouses, ses enfants, ses proches, ainsi qu’une population profondément endeuillée.

À l’issue du symposium, la dépouille a été acheminée à Kindia, où l’inhumation a eu lieu après la prière de 14 heures.