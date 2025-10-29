Dans une décision officielle rendue publique ce mercredi 29 octobre 2025, le président de la Fédération Guinéenne de Football (Féguifoot), Sory Doumbouya, a procédé à la nomination des nouveaux membres de la Commission des Arbitres (CA), un organe stratégique chargé de la gestion, de la supervision et du développement de l’arbitrage national.

Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre du renouvellement des instances techniques de la fédération, repose sur plusieurs considérations juridiques et institutionnelles. Comme l’indique le document officiel :

Ce sont :

Président : Bangaly KONATÉ

Vice-président : Ibrahima Sory SOW

Membres :

Fantagbè KABA –Chargée de l’Arbitrage Féminin

Joseph HABA – Chargé des Relations avec les CRA

Aboubacar Demba SANKHON – Chargé des Relations avec les Anciens Arbitres

Marliatou DIALLO – Chargée de l’Organisation et Logistique

Aïssata Inter KEITA – Chargée des Relations Extérieures

Cette composition, mêlant figures expérimentées et nouveaux visages, traduit la volonté de la Feguifoot d’apporter un souffle neuf à l’arbitrage guinéen, longtemps critiqué pour son manque de rigueur et de professionnalisme dans certaines compétitions nationales.

Le président Sory Doumbouya a tenu à rappeler que cette décision « abroge toutes dispositions antérieures contraires » et qu’elle « prend effet à compter de sa date de signature ». Elle s’inscrit ainsi dans la logique de continuité des réformes engagées depuis plusieurs mois par l’exécutif fédéral.

L’enjeu est de taille : renforcer la crédibilité de l’arbitrage guinéen, professionnaliser ses structures et assurer une meilleure représentation des femmes ainsi que des anciens arbitres au sein des organes décisionnels.