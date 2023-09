Sur initiative de la maison de production Meurs Libre Prod, des artistes guinéens se sont réunis autour d’un projet musical dénommé “la Guinée notre paradis”. C’est dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du pays.

Chantée par des artistes guinéens de l’ancienne et de la nouvelle génération, la chanson met en exergue les valeurs culturelles et les énormes potentialités dont regorge la Guinée.

“La Guinée est douce, venez voir chez nous”. Un couplet plein d’engagement pour le développement du tourisme dans le pays.

Parmi les artistes, on retrouve, entre autres, la légendaire Binta Laly Sow, le mythique groupe Degg J Force 3, l’artiste Azaya et son épouse Djelikaba Bintou, Fish Killa, Ans-T Crazy, Aicha Kindia, Alifa, Antoine Flingo et tant d’autres.

