Des individus se faisant passer pour des agents de la police routière à l’effet d’arnaquer les usagers ont été mis aux arrêts à Km 36 dans la préfecture de Coyah.
Les usurpateurs ayant « reconnus les faits sans ambages» ont été présentés, jeudi 28 septembre 2023 par la Direction Centrale de la Police Routière. « 𝐶𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑡iè𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑟𝑛𝑎𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑔𝑟â𝑐𝑒 à 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒-𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢’𝑜𝑛 𝑎 𝑝𝑢 𝑎𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑑’ℎ𝑢𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑑’é𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛é𝑠. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑓𝑓𝑖𝑟𝑚𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 à 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑’𝐸𝑡𝑎𝑡, 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆é𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 à 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 𝑑𝑒𝑠 𝑏é𝑛é𝑣𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑖è𝑟𝑒 », a déclaré le directeur central de la Sécurité routière, Sekou 2 Touré.
Il a prévenu que « t𝑜𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 p𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠 𝑏é𝑛é𝑣𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔é𝑒 », rapporte le service de communication et relations publiques du ministère de la Sécurité.