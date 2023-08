À partir du 1er septembre prochain, WhatsApp ne sera officiellement plus disponible sur une cinquantaine d’appareils téléphoniques.

Cela concerne, par exemple, trois modèles d’iPhone (SE, 6S et 6S Plus), trois téléphones Samsung (Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini et Galaxy Trend II) ou encore trois Huawei (Ascend G74, Ascend Mate et Ascend Dz).

À compter du 24 octobre 2023, seule la version Android OS 5.0 et les versions ultérieures seront prises en charge. Les détails plus précis sont disponibles sur le site web de WhatsApp. On retrouve notamment de nombreux modèles LG Optimus, un Lenovo et un Sony.

« Les appareils et les logiciels évoluent souvent. Nous vérifions donc régulièrement les systèmes d’exploitation que nous prenons en charge et effectuons des mises à jour.

Pour choisir les systèmes d’exploitation à ne plus prendre en charge, nous recensons chaque année, à l’instar d’autres entreprises spécialisées dans les technologies, les appareils et les logiciels les plus anciens, et ceux qui comptent le moins d’utilisateurs à leur actif. Ces appareils peuvent également ne pas disposer des dernières mises à jour en matière de sécurité ou ne pas avoir les fonctionnalités requises pour faire fonctionner WhatsApp », a expliqué l’application sur son site Internet.