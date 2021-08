La désignation de Dr Mohamed Diané pour assurer l’intérim du Premier ministre suite au décès de la fille aînée de Kassory Fofana aux États-Unis continue de faire des indignés chez les opposants au régime en place.

Chacun y va de son commentaire. Pour le chef de l’opposition, cette désignation du ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielle et de la Défense nationale est inopportune. Puisque le député Mamadou Sylla se dit convaincu que cela renforcerait davantage le »pouvoir » de Dr Diané: « Avec sa nomination du ministre de la Défense et des Affaires présidentielles, je trouve qu’il a trop de pouvoirs aujourd’hui et beaucoup de bagages. C’est un ministre d’Etat qui est aujourd’hui comme le vice-président de notre pays» insiste l’ancien patronat guinéen.

Par ailleurs, le leader de l’UDG martèle qu’il n’était pas nécessaire d’assurer l’intérim du poste de Premier ministre, à plus forte raison le confier au patron du département de la Défense nationale. « On a vu ça dans d’autres pays. En Côte d’Ivoire par exemple, ça arrive souvent quand le titulaire (du poste) est gravement malade. Mais pour Kassory, je ne pense pas que cela soit très opportun. Je ne pense pas qu’il y a une urgence pour qu’on puisse ne pas l’attendre et le laisser faire le deuil de sa fille» a-t-il lancé chez nos confrères d’évasion.