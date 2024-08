La Compagnie du TransGuinéen (CTG) célèbre son deuxième anniversaire. La cérémonie d’ouverture s’est tenue ce lundi 29 juillet 2024 à Conakry, en présence des autorités étatiques et des partenaires du projet.

Cet événement marque non seulement un anniversaire, mais aussi le début d’une nouvelle ère pour la Guinée. “Le rêve de Simandou, qui a longtemps habité l’imagination de plusieurs générations, devient enfin une réalité grâce à la vision du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, et au respect des engagements des partenaires industriels présents ici (Baowu, Chinalco, Winning Consortium, Rio Tinto)”, a déclaré Djiba Diakité, président du Comité stratégique de suivi du projet Simandou.

Pour réaliser ce projet monumental, le Comité dirigé par Djiba Diakité a établi des partenariats solides avec des entreprises de renommée mondiale dans leurs domaines respectifs. Ensemble, ils ont créé un écosystème unique où chacun contribue par ses compétences et son savoir-faire.

“Simandou contribuera de manière significative à la décarbonisation de l’économie mondiale, affectée par l’industrie sidérurgique. En environ 24 mois, la Compagnie TransGuinéenne a jeté les bases d’une transformation profonde de notre pays. Plus de 100 km de voies ferrées ont déjà été construits, avec environ 8 millions de tonnes de fer estimées à ce jour, ainsi qu’un tunnel exceptionnel. Simandou représente une opportunité sans précédent pour notre nation. À l’échelle mondiale, Simandou jouera un rôle dans la décarbonisation de l’industrie et contribuera à la préservation de l’environnement”, a expliqué Djiba Diakité.

Pour le ministre Djiba Diakité, Simandou va au-delà de l’exploitation minière : “La Compagnie TransGuinéenne incarne l’ambition du Président de la République de faire de Simandou un véritable pont vers la prospérité. Les infrastructures bénéficieront à l’ensemble de l’économie guinéenne en offrant des services de transport de passagers, de marchandises, ainsi que du minerai. Ce projet met les Guinéens et les entreprises locales au cœur de son développement à travers le contenu local.”

Sur le plan éducatif, le projet Simandou offre des avantages pour les futurs cadres du pays, comme l’a expliqué le ministre Djiba Kouyaté : “De nouveaux mécanismes fiscaux assureront des revenus accrus pour l’État, mais aussi pour les partenaires industriels. Une part significative de ces revenus sera consacrée à l’éducation, investissant ainsi dans l’avenir. Avec 20 % des revenus de l’État liés à la Compagnie TransGuinéenne et 7 % des recettes liées aux mines, déjà approuvés par le Chef de l’État, qui seront dédiés à l’éducation et à la formation des futures générations de Guinée.”

Le TransGuinéen, qui traversera les quatre régions de la Guinée, est bien plus qu’un simple moyen de transport. Il crée un lien solide entre les diverses composantes socio-économiques et culturelles, constituant ainsi le socle d’un avenir prospère pour la Guinée. Cette infrastructure contribuera à accroître la mobilité, à stimuler la connectivité et le commerce, et à favoriser le développement économique dans tout le pays. Elle aura un effet multiplicateur sur les entreprises locales, créant des opportunités d’investissement à l’échelle locale et régionale.

En mars de cette année, la poutre inaugurale du TransGuinéen a été posée. Récemment, les équipes de Simfer ont achevé, avec cinq mois d’avance sur le calendrier initial, la construction de 327 pieds de pont pour l’embranchement ferroviaire de Simfer, qui reliera sa mine au futur tracé de la CTG. Tous ces ponts ont été construits pour l’avenir de la CTG.

“Tous ces progrès nous rapprochent de la réalisation complète du projet Simandou. Je suis particulièrement fier de ce que cet accord de co-développement nous a déjà permis d’accomplir pour la Guinée et les Guinéens : un fort contenu local, avec l’octroi de près d’un milliard de dollars de contrats à des entreprises guinéennes ; des standards environnementaux robustes qui nous permettront de préserver la faune et la flore pour les générations futures ; et une construction du projet respectant les délais”, a déclaré Lawrence Dechambenoit, représentant de Rio Tinto lors de la cérémonie.

Convaincue que ce projet ouvre de nouvelles perspectives pour la Guinée en concrétisant la vision des parties prenantes pour les générations futures, Madame Wu, vice-présidente de Baowu Resources, encourage les différents partenaires à collaborer étroitement pour réaliser leur vision commune et créer des opportunités pour les générations à venir.

Durant les deux jours de célébration de cet anniversaire, des panels seront animés par des experts nationaux et internationaux pour mieux comprendre les enjeux du projet Simandou.