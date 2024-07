Le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry a émis un avertissement sévère aux organisateurs des manifestations prévues les 30, 31 juillet et 1er août 2024. Prenant acte du communiqué N°000001/VC/CAB/du 28 juillet 2024 du Gouvernorat de la ville de Conakry, le Parquet Général a rappelé l’interdiction de ces manifestations annoncées par certains membres de la société civile.

Dans son communiqué publié dimanche 28 juillet 2024, le Parquet Général a souligné que toute manifestation de nature politique sur les voies et lieux publics nécessite une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions de l’article 621 et suivants du code pénal. Il a également indiqué que les parquets d’instance territorialement compétents engageront sans délai des poursuites pénales contre les organisateurs de ces manifestations en cas de non-respect de cette interdiction, conformément aux articles 41 et suivants du code de procédure pénale.

« En sa qualité de coordonnateur de l’action publique dans le ressort de ladite cour, le Parquet Général indique que les différents parquets d’instance territorialement compétents engageront sans délai des poursuites pénales à l’encontre des organisateurs de ces manifestations en cas de non-respect de cette interdiction et ce, conformément à l’article 41 et suivants du code de procédure pénale », a déclaré le Procureur Général, Fallou Doumbouya.

Le Parquet Général a réitéré son engagement à respecter la loi et à protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens, tout en comptant sur l’esprit de civisme de la population. Il a exhorté les signataires des lettres de déclaration des manifestations à renoncer expressément à cet appel à manifester.

« Le Parquet Général, toujours fidèle à ses objectifs de respect de la loi, de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, sait compter sur l’esprit de civisme de la population dans son ensemble et demande aux signataires desdites lettres de renoncer expressément à cet appel à manifester », a-t-il ajouté.

Cet avertissement ferme montre la détermination des autorités de la transition à maintenir l’ordre public et à prévenir tout trouble potentiel à Conakry.