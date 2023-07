À travers un communiqué, le président en exercice de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) Bola Amed Tinubu a convoqué un sommet extraordinaire, demain dimanche 30 juillet 2023 à Abuja, capitale du Nigéria. Il sera question de la situation qui prévaut en République du Niger.

“Le président Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigéria et président de la Conférence des chefs d’État et gouvernements de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a convoqué un sommet extraordinaire de la Conférence sur la situation politique en République du Niger. Le Sommet se tiendra à Abuja, le 30 juillet 2023.

Les dirigeants de la CEDEAO examineront et discuteront de la situation politique et des développements récents au Niger lors du Sommet extraordinaire”, peut-on lire dans un communiqué diffusé en anglais, sur les canaux de communication de la communauté.