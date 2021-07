La direction générale de Groupe Webb Fontaine a reçu les membres de l’organisation de Guinée Expo 2020, ce mercredi 28 juillet, pour une remise d’un chèque de Sponsoring. Il s’agit d’un acte de soutien et d’accompagnement.

Ce geste estimé à 20 mille dollars offert par Webb fontaine à l’État Guinéen à travers le ministère des Investissements pour soutenir la participation de la Guinée à Expo Doubai 2020, va au-delà des obligations contractuelles entre le Groupe et l’État Guinéen.

«C’est plutôt l’expression d’une volonté manifeste du Groupe Webb Fontaine pour appuyer, soutenir et accompagner l’État Guinéen dans tous ses projets de développement. Alors nous sommes toujours avec l’État guinéen pour non seulement remplir notre responsabilité sociétale, mais aussi de continuer à aider pour aller de l’avant», a exprimé Mamoudou Diané, Directeur général du Groupe Webb Fontaine.

L’Expo 2020 Dubaï, consiste à créer une plateforme de discussion mondiale et un véritable tremplin de créativité à travers des activités innovantes. Avec le choix du thème central “développement durable et renouvellement urbain axé sur l’eau”, la Guinée, mettra l’occasion à profit pour promouvoir le pays et le secteur privé guinéen.

La commissaire générale adjointe de Guinée Expo 2020 a souligné que cet événement aura plus d’ampleur après la crise sanitaire. Il est le premier événement international qui va accueillir autant de visiteurs.

«Cette contribution va permettre d’attirer le nombre de visiteurs qui seront intéressés à aller visiter les pavillons guinéens, mais qui voudront visiter les Emiraties, à les attirer vers le pavillon de la Guinée. Donc c’est un soutien qui nous permet de faire un pas assez important. On vous remercie vivement pour cette contribution et on invite tout le secteur privé à en faire de même», s’est réjouie Sériane Kenema.