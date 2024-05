Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a tenu ce mardi, 30 avril 2024, son conseil de cabinet élargi aux Institutions d’enseignement supérieur (IES), Institutions de recherche scientifique (IRS) et Centres de documentation et d’information (CDI), à Kindia. La démarche vise à évaluer, à mi-parcours, ces structures déconcentrées.

Cette session du Conseil de cabinet, présidée par le tout nouveau ministre de tutelle, Alpha Boubacar Barry, a réuni les cadres du département, les conseillers, les recteurs et membres du conseil ainsi que les Directeurs généraux du sous-secteur de l’enseignement supérieur.

Le gouverneur de Kindia, Aboubacar Diakité, a accueilli les participants, suivi par le recteur de l’Université de Kindia, le Pr Akoye Massa Zoumanigui, qui a exprimé sa gratitude envers le ministre pour avoir choisi son institution pour cette édition du conseil de cabinet élargi. Il a salué cette initiative et encouragé son développement.

Le ministre Alpha Bacar Barry a rappelé l’objectif de cette démarche : “Au-delà du caractère solennel et protocolaire que revêt notre Conseil Élargi de Cabinet, celui-ci a pour objectif de pérenniser une tradition qui consiste à initier et à maintenir les concertations périodiques et régulières entre les services centraux et les structures déconcentrées.”

Il a également souligné l’importance de la coopération nationale et internationale pour le développement du secteur de l’enseignement supérieur, tout en encourageant une meilleure gouvernance au sein des institutions.

Concernant les avancées légales et réglementaires, le ministre a rappelé les efforts des deux dernières années et a invité les acteurs à une meilleure mise en œuvre de ces dispositions.

« Je voudrais rappeler que ces deux (2) dernières années, des efforts louables ont été fournis pour améliorer le cadre légal et règlementaire de notre département. Vos institutions se sont dotées d’un statut particulier les érigeant en des Établissements Publics à caractère Scientifique. Les décrets portant organisation et fonctionnement des Universités, des Centres de documentation, revalorisation substantielle de la rémunération des fonctionnaires titulaires de grades académiques sont pris. Les autres décrets portant organisation et fonctionnement des instituts et écoles supérieurs sont en cours d’adoption. Plusieurs autres actes réglementaires d’application (arrêtés, décisions, notes de service) sont en phase de finalisation pour adoption. A la faveur de ma tournée lors des campus tours, mes équipes centrales auront à poursuivre la vulgarisation des textes de gouvernance déjà signés. Je vous invite à en tenir compte dans vos décisions et pratiques institutionnelles au quotidien. Il est important, pour une institution, de se doter d’un cadre légal et réglementaire clair et complet. Mais, si les textes adoptés ne sont pas appliqués, nous aurons toujours des lacunes qui vont surplomber nos pratiques et tirer nos institutions vers le bas, au lieu de les élever. Je vous instruis donc de poursuivre la vulgarisation des textes de gouvernance auprès de tous les acteurs et de toutes les parties prenantes de vos institutions. (….)J’aimerais saisir l’opportunité que m’offre la présente session du Conseil Élargi de Cabinet pour vous inviter à vulgariser largement, au sein vos différentes structures, la Loi sur les Établissements Publics à caractère Scientifique (EPS), les décrets et arrêtés d’application qui en découlent ainsi que les règlements des études et les autres textes statutaires.

L’appropriation de ce cadre par les différents acteurs du système et de vos Institutions est un préalable indispensable pour la qualification espérée de tous nos vœux de notre système d’enseignement et de recherche. Mesdames et messieurs, en vos postes de travail et de responsabilité respectifs, la maîtrise et la mise en œuvre de ces dispositions réglementaires sont indispensables. Mais, il faut y ajouter l’esprit et le comportement d’équipe. Sans la solidarité, nous ne pouvons rien construire ensemble, d’utile et de durable. Nous ne devons pas nous cacher les choses, il existe encore, à plusieurs endroits, des Institutions où les membres des équipes, censés travailler ensemble de manière solidaire, se livrent à des fausses batailles de leadership. Je ne crois pas au succès personnel, quand il s’agit de construire des institutions solides, particulièrement en éducation. Pour moi, une institution est un orchestre. Il y a un chef d’orchestre. Il y a des membres. Mais, pour une bonne symphonie, chacun devra jouer sa partition, ses notes. Le cadre légal et règlement vous assigne, à chacun et à chaque sous-entité un rôle… », rappelle le ministre.

Alpha Bacar Barry a également abordé le Plan d’Action Opérationnel 2024 (PAO) et a exhorté les responsables à accélérer la mise en œuvre des programmes de master et de doctorat, tout en soutenant la production scientifique des institutions.

La journée s’est clôturée par la remise du prix d’excellence de la 8ème édition à 15 lauréates, soulignant ainsi l’engagement envers l’excellence académique.

Cette rencontre a marqué un pas important vers une évaluation régulière et constructive des structures de l’enseignement supérieur en Guinée, avec un accent sur l’amélioration continue et le développement durable du secteur.