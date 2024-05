L’avocat de Cécé Raphaël Haba, Maître Kémoko Malik Diakité, a plaidé non coupable devant le tribunal criminel de Dixinn (délocalisé à la Cour d’appel de Conakry), ce mercredi 29 mai 2024.

Me Kémoko Malik Diakité a d’abord considéré son client comme une victime de la justice guinéenne. “C’est vraiment déplorable. Le cas de Cécé Raphaël Haba est triste et en même temps révoltant, inadmissible, inconcevable”, a déclaré Me Diakité. Selon lui, l’intitulé de ce dossier : Ministère public contre Cécé Raphaël Haba et plusieurs autres, a causé du tort à son client en Guinée et partout dans le monde. “Dans cette salle, il y a des victimes du massacre du 28 septembre et il y a Cécé Rapael Haba victime de la face sombre de la justice que je ne souhaite à personne. La justice inhumaine, liberticide, cette face avec légèreté déconcertante peut vous broyer et vous détruire sans motif sérieux”, a-t-il déploré.

Il décrit ensuite son client en détention depuis 14 ans comme un soldat qui incarne “l’humilité, la simplicité, l’honnêteté et le sens du devoir reconnu au sein de l’armée et même à la prison centrale de Conakry. Il entretient et cultive l’amour”.

Concernant les faits poursuivis devant cette juridiction, Me Diakité indique que son client a été inculpé suite à une déclaration d’un certain Alpha Amadou Baldé, secrétaire de Toumba au moment des faits, qui a estimé que Cécé était au Stade du 28 septembre en 2009. Cependant, souligne l’avocat, le 27 septembre 2009, veille du massacre, le souci de Cécé était comment rejoindre son épouse enceinte pour l’accompagner à l’hôpital. Après avoir obtenu la permission auprès de son chef Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba, il faisait la navette entre la maison et l’hôpital, le jour du massacre ainsi que les jours qui ont suivi. Arguant que Monsieur Haba ne pouvait pas être au Stade du 28 septembre.

Lorsqu’il s’est retrouvé à la Maison centrale d’après l’avocat à l’issue des enquêtes lors de l’instruction, il aurait bénéficié d’une ordonnance de mise en liberté avant qu’il ne soit considéré comme accusé dans le dossier du massacre du 28 septembre. Me Diakité raconte que son client est le premier à être inculpé dans cette affaire avec 14 infractions en une demi-journée, alors qu’il avait été arrêté pour tentative d’assassinat contre le capitaine Moussa Dadis Camara, avant de plaider pour son acquitement.

“Monsieur le président, vous êtes l’avenir de la justice guinéenne. J’ai foi en vous. Rendez à Cécé Raphaël Haba la justice qu’on a éloigné de lui… Je souhaite que Cécé Raphaël Haba retrouve son épouse et son enfant à la sortie de la prison. Il n’a jamais été à la tête d’une compagnie et il n’a jamais commandé. On ne trouve rien, on dit : ‘Il est assis entre Dadis et Toumba. Il est coupable’. Le jour de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel a été la journée la plus sombre de la vie de Cécé Raphaël Haba mais le jour de votre délibéré sera plus que le jour de son mariage (le plus beau jour de sa vie). Réalisez ce rêve Monsieur le président, messieurs les accesseurs, vous grandirez la justice guinéenne. Réparez les injustices subies par ce pauvre homme, juste parmi les justes, et vous ferez briller la justice universelle dans le cœur de tous les hommes et femmes”, a enfin plaidé Me Kémoko Malik Diakité.

Les plaidoiries dans cette affaire ont débuté lundi 27 mai 2024. Les avocats qui se sont succédés à la barre ont tous plaidé non coupable.

Pour rappel, 11 accusés sont poursuivis pour leur rôle présumé dans le cadre du procès du massacre au Stade du 28 septembre en 2009.