C’est maintenant effectif, Mamadou Bailo Diallo alias Guidho Fulbhè a été libéré ce mercredi 29 mai 2024.

Arrêté en novembre 2022 et inculpé pour pour tentative de complot contre l’Etat guinéen, ce jeune vloggueur a été acquitté, vendredi 24 mai 2024, de ce chef d’accusation gravissime mais condamné à 2 ans de prison assortis de sursis pour menace et propagande sur les réseaux sociaux. Étant donné qu’il a fait plus de 18 mois de prison, sa libération aurait dû intervenir le même jour mais il a été renvoyé en prison ce qui avait suscité des vives réactions au sein de l’opinion.

Il a fallu 5 jours après pour que cette décision judiciaire soit exécutée. Ce mercredi 29 mai dès sa libération, il est allé remercier le président de la Coordination nationale des Fulbè et Haali pular de Guinée où il a reçu des précieux conseils.