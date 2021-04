Unique candidat pour la présidence du comité exécutif de la fédération guinéenne de football, M. Aboubacar TOURÉ a vu sa candidature recalée par la commission électorale de recours ce mercredi.

Plus on se rapproche du congrès électif de la Fédération Guinéenne de Football, plus les indécisions sont grandes. Alors qu’il semblait se diriger vers une victoire par acclamation, puisqu’étant le seul candidat pour la présidence de la FGF, M. Aboubacar TOURÉ « AboubaTri » s’est vu recalé par la commission électorale de recours de la FGF.

La juridiction de recours chargée de gérer les contentieux découlants des décisions de la commission électorale a invalidée la candidature de M. TOURÉ. Pour cause, elle est parrainée par l’Association Sportive de Kaloum, un club qui est sous le coup d’une suspension de 2 ans par la chambre des litiges de la FIFA pour non respect des engagements contractuels vis à vis de ses joueurs et entraîneurs.

Le rapport avec M. TOURÉ selon la commission, est qu’il était au moment des faits, le Secrétaire Général de cette institution, donc ayant pris part aux prises de décisions.

À ce rythme, on se dirige vers le report du dit congrès de quelques jours et la réouverture des candidatures.

Suspense garanti…

@JeuneElhadj