Par décret lu à la télévision nationale ce samedi 28 mars 2026, le président Mamadi Doumbouya a nommé Daouda Conté, fils de l’ancien chef de l’État Lansana Conté, au poste de Directeur général de la Société navale de Guinée.

Avant cette promotion, Daouda Conté occupait les fonctions de Directeur national adjoint de la comptabilité matière et matérielle. Sa nomination s’inscrit dans une série de réaménagements opérés au sein de l’administration publique.

Dans le même décret, Doussou Nabé, jusque-là Directrice générale de la Société navale de Guinée, a été nommée Directrice nationale adjointe de la comptabilité matière et matérielle au Ministère de l’Économie, du Budget et des Finances.