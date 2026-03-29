Dans sa déclaration de politique générale prononcée ce mercredi 25 mars 2026, le Premier ministre Bah Oury a également abordé la question de la migration irrégulière, présentée comme un défi à la fois humain, social et économique.

« Les migrations irrégulières constituent un défi humain, social et économique que nous devons affronter avec responsabilité et humanité », a-t-il déclaré.

Face aux drames vécus par de nombreux jeunes sur les routes migratoires, le gouvernement entend renforcer les dispositifs d’accompagnement. « Des programmes spécifiques ont été mis en place pour l’accueil et la réinsertion des Guinéens de retour de l’étranger », a-t-il expliqué.

Le chef du gouvernement a notamment évoqué les efforts visant à faciliter leur insertion professionnelle. « Des jeunes de retour de l’étranger ont été recrutés à la fonction publique et accompagnés vers l’emploi », a-t-il précisé.

Au-delà des mesures d’urgence, les autorités entendent s’attaquer aux causes profondes du phénomène. « Notre responsabilité collective est d’offrir à la jeunesse guinéenne des perspectives dignes dans notre pays », a insisté Bah Oury.