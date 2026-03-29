Dans une atmosphère à la fois studieuse et inspirante, la troisième édition du concours « Étudiants Entrepreneurs » s’est tenue ce samedi 28 mars 2026 à l’université Koffi Annan de Guinée. Placé sous le thème « Innover et entreprendre pour bâtir un développement durable, inclusif et équitable », l’événement s’impose désormais comme un véritable catalyseur d’initiatives portées par la jeunesse estudiantine.

Réunissant des participants venus de plusieurs universités du pays, cette rencontre a mis en lumière le dynamisme et la créativité d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. Face à un jury attentif, les candidats ont défendu tour à tour leurs projets, misant sur la pertinence, l’innovation et la viabilité économique de leurs idées. Sur les 19 projets en compétition, cinq ont accédé à la phase finale, avec à la clé deux distinctions majeures.

Le premier prix, doté de 25 millions de francs guinéens, a été attribué au projet Health Secure, tandis que le deuxième prix, d’un montant de 15 millions de francs guinéens, est revenu au projet porté par le groupe 5 Midia Collect.

Membre du jury, Madame Haïdara Hawa Askia Camara n’a pas dissimulé son enthousiasme face au niveau global des participants. « Je suis très impressionnée par la qualité des projets, mais surtout par l’ambition de ces jeunes qui, déjà à l’université, portent des initiatives capables d’apporter de vraies solutions », a-t-elle déclaré, tout en soulignant la rigueur du processus de sélection. « Nous avons privilégié les projets ayant le plus d’impact, mais aussi ceux présentant une meilleure visibilité en termes de rentabilité économique. C’est ainsi que le projet Health Secure s’est démarqué. »

Elle a également insisté sur la complexité du choix final : « Il faut noter que cela a été très difficile, car les projets étaient vraiment très intéressants. »

Au-delà des récompenses financières, l’accent est également mis sur l’accompagnement des lauréats. « Le bureau des étudiants prévoit plusieurs formes de récompenses, notamment un accompagnement avec des structures comme Akiba et d’autres partenaires. (…) Le chèque sert de capital de démarrage, mais ne peut pas financer l’ensemble du projet. »

Première lauréate de cette édition, Camara Belly, étudiante en génie informatique, n’a pas caché son émotion. « Sincèrement, aujourd’hui je suis vraiment contente (…) la résilience est la meilleure chose qui me soit arrivée », a-t-elle confié. Son projet, ancré dans le domaine de la santé, repose sur une innovation technologique intégrée. « Notre projet est une plateforme qui combine un bracelet connecté, une application mobile et une application web destinée aux médecins. Elle permet de suivre en continu les constantes vitales des patients. »

Portée par une vision ambitieuse, elle projette déjà l’expansion de son initiative : « Nous visons d’abord à nous implanter en Guinée, ensuite en Afrique, puis à l’international. » Elle adresse également un message inspirant à ses pairs : « Faites preuve de résilience et croyez en vous (…) même si vous ne gagnez pas aujourd’hui, vous pouvez gagner demain. »

Classée deuxième, Aminata Koïvogui, étudiante en génie minéral, a quant à elle mis en avant la force du collectif. « Le secret, c’est que nous nous sommes acharnées sur ce projet. Nous avons tout donné (…) et c’est ce qui nous a permis de décrocher cette deuxième place », a-t-elle expliqué, évoquant un projet axé sur un enjeu environnemental majeur. « Nous avons constaté que (…) la ville reste très polluée (…) c’est pourquoi nous avons choisi ce thème, afin de contribuer à lutter contre l’insalubrité. »

Déterminée, elle envisage déjà les prochaines étapes : « Les 15 millions ne sont pas du tout négligeables. Bien investis, ils peuvent nous permettre d’attirer d’autres investisseurs (…) ce n’est que le début. »

À travers cette troisième édition, le concours « Étudiants Entrepreneurs » confirme son rôle de tremplin pour une jeunesse guinéenne engagée, innovante et résolument tournée vers des solutions durables, tout en renforçant les passerelles entre formation académique et création de valeur économique.