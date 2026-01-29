Onze jours après la finale houleuse de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, remportée par le Sénégal face au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a rendu publiques les décisions de sa commission de discipline. Entre suspensions sportives et lourdes amendes financières, les sanctions touchent principalement le camp sénégalais, sans pour autant épargner le pays hôte.

De lourdes sanctions à l’encontre du Sénégal

Vainqueur du tournoi, le Sénégal paie cher les incidents survenus lors de la finale. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, écope d’une suspension de cinq matchs dans les compétitions de la CAF, assortie d’une amende de 100 000 dollars.

Il est sanctionné pour avoir appelé ses joueurs à quitter le terrain après le penalty accordé au Maroc. Malgré son retour sur le terrain quelques minutes plus tard et ses excuses formulées à l’issue de la rencontre, la CAF lui reproche « un comportement antisportif qui porte atteinte à l’image du football ».

Cette suspension ne concernera toutefois pas la prochaine Coupe du monde, à laquelle le Sénégal est qualifié.

Sur le plan sportif, la sélection sénégalaise devra également composer sans deux éléments offensifs majeurs. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont suspendus pour deux matchs chacun pour « des comportements antisportifs envers l’arbitre ». À cela s’ajoute une amende de 15 000 dollars infligée à la Fédération sénégalaise de football (FSF) « pour faute disciplinaire de l’équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements».

La FSF est par ailleurs frappée par deux sanctions financières supplémentaires :

une amende de 300 000 dollars pour le comportement inapproprié de ses supporters, jugé préjudiciable à l’image du football ;

une autre amende de 300 000 dollars pour le comportement antisportif des joueurs et de l’encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d’intégrité.

Le Maroc également sanctionné

Pays hôte de la compétition, le Maroc n’échappe pas aux sanctions, même si l’ampleur reste moindre comparée à celles infligées au Sénégal. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) est condamnée à des amendes cumulées de 315 000 dollars, notamment pour le comportement des ramasseurs de balles, l’envahissement de la zone VAR et l’utilisation de lasers par certains supporters.

La CAF s’est également penchée sur la très médiatisée « affaire des serviettes ». Pour leur implication dans la disparition des serviettes du gardien sénégalais, deux joueurs marocains sont sanctionnés. Achraf Hakimi est suspendu pour deux matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis pendant une durée d’un an à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif. Ismael Saibari, de son côté, écope d’une suspension de trois matchs officiels de la CAF, assortie d’une amende de 100 000 dollars pour « comportement antisportif ».

Le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF, relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, en lien avec la finale de la TotalEnergies CAN Maroc 2025.