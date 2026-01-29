Le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) a annoncé, dans un communiqué rendu public ce jeudi 29 janvier 2026, la fermeture immédiate et jusqu’à nouvel ordre du Centre technique national Chérif Souleymane de Nongo.

Cette décision a été prise à l’issue de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue le mercredi précédent. Elle est motivée par l’état avancé de dégradation de la pelouse synthétique, jugée incompatible avec la pratique des activités sportives dans des conditions normales de sécurité et de performance.

« Suite au constat de la dégradation avancée de la pelouse à gazon synthétique du Centre Technique National “Cherif Souleymane” de Nongo, dégradation ne permettant plus la pratique des activités sportives dans des conditions acceptables de sécurité et de performance, le Comité exécutif a décidé, lors de sa réunion ordinaire tenue le 27 janvier 2026 audit Centre, de la fermeture immédiate de ladite pelouse jusqu’à nouvel ordre, afin de permettre une réhabilitation complète, incluant l’évaluation technique approfondie, le repos du terrain et les travaux nécessaires à sa remise en état », précise le communiqué de la FEGUIFOOT.

La Fédération insiste par ailleurs sur le caractère strict de la mesure prise. « À compter de la diffusion du présent communiqué, toute activité sportive ou d’entraînement sur cette pelouse est strictement interdite. Aucun accès ne sera autorisé sans instruction écrite préalable de l’Administration. »

La FEGUIFOOT invite enfin les services compétents à veiller à l’application rigoureuse de cette décision. « Les services compétents sont chargés de veiller à l’application rigoureuse de cette décision. La mesure prend effet immédiatement et reste en vigueur jusqu’à décision contraire du Comité Exécutif, après constat de la remise en état effective de la pelouse. »