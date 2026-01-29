A l’occasion de l’installation officielle du Premier ministre Bah Oury à la Primature, ce mercredi 28 janvier, à la suite de sa reconduction par le président de la République, Mamadi Doumbouya, les autorités ont tenu à rappeler les responsabilités majeures qui accompagnent cette fonction stratégique. Le Vérificateur général, Dr Joseph Togna Doré, a saisi cette circonstance solennelle pour situer le contexte et la portée de la mission confiée au chef du gouvernement.

Prenant la parole devant les responsables institutionnels et les collaborateurs de la Primature, Dr Doré a insisté sur la dimension historique de cette reconduction. “En vous renouvelant sa confiance, M. le Président de la République, Mamadi Doumbouya, vous confie une mission d’une portée historique”, a-t-il déclaré, mettant en exergue les attentes élevées qui entourent l’action gouvernementale.

Selon le Vérificateur général, le Premier ministre est désormais appelé à conduire l’exécutif dans un environnement particulièrement exigeant, caractérisé par de fortes aspirations sociales, économiques et institutionnelles. “Conduire l’action gouvernementale dans un contexte exigeant, marqué par de fortes attentes sociales, économiques et institutionnelles, et orienter notre pays vers la modernité, la stabilité et le progrès”, a-t-il précisé.

Cette intervention intervient au moment où Bah Oury s’attelle à la mise en place d’une nouvelle équipe gouvernementale, appelée à traduire en actes les orientations stratégiques définies par les autorités et à répondre aux attentes pressantes des populations.