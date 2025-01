L’ancien parti au pouvoir dément les déclarations à propos de la convocation des responsables politiques par le MATD suite aux “appels au coup d’Etat” lancés par les principaux leaders des Forces vives.

Joint au téléphone, l’ancien ministre du Commerce et membre du Bureau politique du RPG Arc-en-ciel, a indiqué que le parti n’a reçu aucune convocation à ce propos.

“Nous ne savons pas de quoi il s’agit, nous n’avons reçu aucune convocation du MATD allant dans ce sens”, a-t-il précisé Marc Yombouno.

Dans l’émission On fait le point sur la RTG, le chef du gouvernement a affirmé que “le ministre de l’Administration du territoire a déjà convoqué certains responsables politiques de certaines partis pour leur dire oui ou non est-ce que votre institution politique assume la déclaration de votre leader ? S’ils disent qu’ils assument la déclaration de leur rigueur, l’administration du territoire, en conformité avec la Charte, prendra sa décision. Le ministre de la Justice, par rapport à des déclarations qui remettent en cause la sécurité nationale, agira”.