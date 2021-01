À la tête du département des Travaux Publics depuis le 30 mai 2018, Moustapha Naïté a passé le témoin ce vendredi 29 janvier 2021, à la nouvelle ministre entrant Kadiatou Émilie Diaby.

Cette cérémonie s’est déroulée au ministère des Travaux Publics en présence du Ministre d’état, Secrétaire général à la présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura ainsi de nombreux cadres dudit département.

Dans son message, le ministre sortant a remercié le président Alpha Condé pour la confiance placée en lui au cours des deux ans et demi passés à la tête de ce gigantesque département.

Par ailleurs, Moustapha Naité a remercié ses collaborateurs pour le travail accompli.

«Permettez-moi de tordre le cou à la tradition en ne listant pas pêle-mêle ce que nous avons pu faire ensemble. La Cellule de Communication, que je remercie d’ailleurs pour le travail accompli ces 2 années et demie, vous propose des éléments imprimés sur l’envergure de ce qui est cours, en phase de démarrage et les réalisables perspectives.

II ne s’agit pas non plus, ici, de dire que la lettre de mission a été intégralement respectée. Non, ce n’est pas possible et ce serait pire démagogie. Mais je pense sincèrement que grâce à votre mobilisation, votre travail ardu et votre entière disponibilité, l’opinion publique se rend désormais compte de l’immensité de ce qui se fait dans ce secteur.

Je sais que pour certains, j’ai été un peu trop loin dans la collaboration en vous faisant travailler même les week-ends, la nuit, soUs la pluie et sous pression permanente. Dites-vous que c’était pour la bonne cause !

Notre cérémonie de ce jour est la preuve de la seconde chose que j’avais évoquée en mai 2018. J’avais dit exactement qu’un Ministre est de passage. II est appelé à partir à tout moment. Ceux qui font un Ministère, ce sont les agents et les cadres. C’est vous qui constituez le fondement du Ministère ; c’est vous qui êtes les acteurs principaux pour la réussite de la mission du Ministre.

En effet, le président de la République, à sa discrétion, nomme et décharge ceux qu’il estime utiles et capables de l’aider à remplir sa mission à un moment donné de son mandat. II y a 2 ans et demi, j’avais été jugé utile, aujourd’hui, c’est la personne de ma grande sœur que son Excellence le Professeur Alpha Condé, a jugé utile de mettre à la disposition de notre politique d’infrastructures routières. Et le président de la République a bien fait, car pour le peu que je sais de Madame la Ministre, elle ne ménagera aucun effort pour que cette mission, à elle confiée, soit une réussite totale.», a déclaré le ministre sortant.

Pour sa part, la nouvelle ministre a remercié Alpha Condé pour le choix porté sur sa personne pour diriger le département des Travaux Publics.

Poursuivant, l’ancienne fonctionnaire de la Banque Africaine de Développement (BAD) félicite le ministre sortant pour les nombreux travaux engagés au sein du ministère des Travaux publics.