Après avoir accompli son devoir civique au centre de vote Joseph Benjamin Laurence de Lambanyi, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, s’est exprimé devant la presse. Il a affiché sa satisfaction et son optimisme quant au déroulement du scrutin présidentiel.

À sa sortie de l’isoloir, le chef de la diplomatie guinéenne s’est dit « très heureux » et « très honoré » d’avoir pris part à cet acte citoyen. « Je remercie le tout-puissant Allah. Je remercie aussi le peuple de Guinée et le président de la République », a-t-il déclaré.

Morissanda Kouyaté s’est surtout réjoui du climat ayant entouré le processus électoral. « C’est la première fois à ma connaissance de voir une élection présidentielle se dérouler, du point de vue de la campagne et du point de vue du vote, dans l’allégresse, dans la joie, dans la convivialité, dans la fraternité, sans heurts », a-t-il souligné.

Pour lui, cette élection illustre la maturité politique du pays. « Je suis très heureux de voir que notre pays est politiquement mûr et que lorsqu’on laisse les populations choisir librement, elles n’ont aucun problème », a-t-il affirmé.

Souhaitant une issue heureuse au processus électoral, il a exprimé son espoir de voir la Guinée s’inscrire durablement sur la voie du développement. « Je voudrais souhaiter que tout ce processus se termine bien et que la Guinée entre enfin dans le vrai régime du développement pur, dans la solidarité nationale, dans la concorde nationale », a-t-il déclaré.

Morissanda Kouyaté a enfin réitéré son message d’unité et d’espoir à l’endroit des citoyens. « Comme j’aime toujours le dire, les Guinéennes et les Guinéens profitent de leur pays, des immenses richesses que Dieu a données à ce pays. Encore une fois, merci au peuple de Guinée et félicitations à nous tous. »