Après l’enlèvement de Foniké Mengué et Billo Bah, le 9 juillet 2024, le nom du haut commandant de la gendarmerie nationale, le Général Balla Samoura, revient encore dans l’arrestation du leader du Mouvement démocratique libéral (MoDeL).

En conférence de presse, ce samedi 28 décembre 2024, le secrétaire général du MoDeL, Mamadou Kenda Sow, a révélé les échanges qu’il y a eu entre le Général Balla Samoura et Aliou Bah.

“Qu’est-ce qui s’est passé avant ? Vous savez, il y a deux ou trois semaines, M. Aliou Bah était en séjour de travail en France. C’est là que les menaces systématiques ont commencé. Même s’il y a eu des préalables, il est revenu et dans la nuit du 16 au 17 décembre, il a reçu un appel de M. Balla Samoura, haut commandant de la gendarmerie, lui disant M. Bah, à l’instant, je suis en train de regarder une de vos vidéos qui dérange le CNRD. Il a dit autorité. C’est quand le président l’a dit, mais vous parlez de quelle autorité ? Il dit je parle bien du CNRD. M. Bah lui a dit, moi, j’assume mes propos. Je sais ce que j’ai dit dans mes interventions. Je les assume. Ces propos c’est quoi ? A l’Assemblée Générale du 14 décembre, ici au siège, M. Bah a lancé un appel aux religieux en leur demandant de parler aux autorités, de leur dire d’arrêter les kidnappings, de leur dire de libérer les personnes arrêtées. C’est ça les propos qu’ils ont qualifiés d’incitation à la rébellion”, a révélé Kenda Sow.

Au cours de l’échange, a-t-il souligné, “M. Balla Samoura lui a dit, ‘écoutez, est-ce que vous savez qu’on peut vous demander des explications sur vos propos ?” Il a dit, mais il n’y a pas de problème. J’assume mes propos. Je suis prêt à recevoir une convocation pour m’expliquer. Et donc, nous, après le compte rendu, on s’attendait à une convocation régulière pour dire à M. Bah d’aller s’expliquer sur ce qu’il a dit. M. Balla Samoura est allé un peu plus loin. Quand M. Aliou Bah lui ait au téléphone ‘j’ai l’impression que vous êtes en train de m’enregistrer. Alors, c’est un interrogatoire ou bien c’est un entretien simple?’. M. Balla aurait rétorqué, ‘écoutez, nous, à la gendarmerie, c’est comme ça que ça fonctionne. Même si c’est un entretien simple, pour des besoins, on peut enregistrer’.

Il a dit, en principe, si vous devez m’enregistrer, vous devez me tenir informé que je suis enregistré. Ça n’a pas été le cas. Mais néanmoins, vous pouvez enregistrer. Ils l’ont enregistré. Et au finish, M. Balla a dit, alors, on va voir”, a-t-il révélé.