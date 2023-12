En application de l’article 37 du Code de procédure pénale, le ministre de la Justice a instruit le parquet de la Cour d’appel de Conakry d’engager des poursuites judiciaires contre plusieurs cadres du Ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD). Ce sont : Dr Karim Samoura, Secrétaire général du MEDD, Mohamed Fofana, Directeur général faune et flore, Mme Nana Koulibaly, Point focal CITES Guinée en service à la Direction générale faune et flore, Sidiki Kourouma, Directeur général de l’Office guinéen du bois et autres.

Ces cadres sont accusés des faits présumés de « coupes illégales de bois, constitution d’un dépôt de produits forestiers sans bordeaux d’entrée et de sortie et sans fiche de dépôt, circulation des produits de coupes de bois sans bordeaux de route, vente et exportation de produits forestiers sans certificat d’origine, violation de la règlementation relative à la circulation et au dépôt de produits forestiers, commerce illégale, corruption d’agents publics, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux».

Alors que la Guinée est sous sanction depuis 10 ans dans le cadre de la Convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, le Garde des Sceaux, Alphonse Charles a indiqué avoir été informé de « la gestion calamiteuse » de l’exploitation du bois de vène suivant une chaine de corruption par l’utilisation de faux et usage de faux en écriture publique.