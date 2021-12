À l’occasion d’une réunion tenue lundi 27 décembre 2021 au siège de la CORED, les leaders politiques guinéens ont décidé de s’unir pour mener des échanges relatifs à une unité d’action sur les questions essentielles de la transition en cours en Guinée.

Invité ce mardi 28 décembre 2021 dans l’émission « Mirador », Dr Sékou Koureissy Condé a donné des détails sur la signature du mémorandum rédigé à cet effet, et sur un éventuel accord avec l’ex parti au pouvoir (le Rpg).

Dans ses explications, l’ancien député à l’Assemblée nationale, a tenu à préciser que le Rpg qui a pris acte de la prise du pouvoir avec par le CNRD est en contact et en partenariat avec les partis politiques.

Dr Sékou Koureissy Condé, dit avoir trouvé auprès du Rpg, comme auprès des autres formations politiques «une volonté d’union des forces politiques pour aller au processus de la transition pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel.»

Revenant davantage sur la question du mémorandum rédigé par les acteurs politiques et qui est destiné au Comité national du rassemblement et le développement, l’ancien ministre de la sécurité a martélé que tout le monde a été unanime sur le contenu.

«Il a été accepté et signé par tous les partis politiques et toutes les coalitions politiques sans dissidence. Le RPG a pris ce document, il a formulé sa revendication principale qui ne dérange nullement pas les partis politiques dans leur esprit d’unité et de collaboration.»

Dr Koureissy Condé précise de même que l’ancien parti au pouvoir n’a pas signé ledit mémorandum. Mais, dit-il, « a volonté de signature a été exprimée. Kiridi Bangoura et d’autres ont été chargés de nous transmettre les propositions concrètes formulées par le Rpg. »