À l’occasion du lancement officiel du Fichier unique de gestion administrative et de la solde (FUGAS), le Premier ministre Bah Oury a tenu à rappeler les précédentes initiatives menées en matière de recensement des fonctionnaires, rendant hommage à Sidya Touré et Ousmane Kaba.

« Je me souviens : le gouvernement Sidya Touré avait lancé une campagne pour recenser le nombre de fonctionnaires de la fonction publique en 1996. M. Ousmane Kaba était à la tête de ce processus », a-t-il déclaré.

Interpellant ensuite l’auditoire, le chef du gouvernement s’est interrogé : « Pourquoi fait-on toujours la même chose, comme si ce que les autres avaient fait n’avait pas donné un résultat probant ? D’année en année, ça a toujours été la même chose. C’était une équation majeure qu’il fallait résoudre. »

Bah Oury a également regretté que « chaque fois, des sommes importantes étaient mobilisées. Les syndicats aussi ont été impliqués, puisqu’ils connaissaient le monde du travail. M’bemba Soumah, l’ancien secrétaire général de la CNTG et de l’USTG, avait engagé une commission. Bref, c’est pour vous dire qu’il est intéressant de faire l’histoire de tout ce processus au niveau de la fonction publique guinéenne ».