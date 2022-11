La nouvelle drogue appelée « Kush » continue de faire des dégâts à Conakry. Néanmoins, des mesures fortes sont envisagées pour lutter efficacement contre cette drogue, en provenance de la Sierra Leone.

«C’est une drogue très particulière, facile d’accès. Elle vient du cannabis. Ce sont des feuilles de cannabis séchées, pilées et mélangées de tout un amalgame de produit chimique (du tramadole, l’ acétone, du formole, etc.), pour avoir beaucoup de sensations. C’est ce qui fait la particularité de cette drogue. Et elle ne coûte pas cher, à 5000 gnf seulement tu peux l’obtenir et cela peut t’amener vers la mort, c’est ce qui fait le danger. Son nom « Kush » est tiré d’une chaîne de montagne indienne», a expliqué le commissaire Abdoul Malick Koné, Secrétaire général à la présidence en charge des services spéciaux contre la drogue et les crimes organisés.

Pour lutter contre le transport et la consommation de cette drogue, l’officier de police affirme qu’il faut travailler à râteau, «c’est-à-dire il faut un travail multi sectoriel. Il faut l’implication de plusieurs ministères. Il faut identifier les lieux, réaliser les opérations, essayer d’endiguer le fléau. Il faut viabiliser les endroits, enlever le baraquement au bord de la mer, etc. Les débarcadères sont les points d’ entrée de la drogue avec les piroguiers», a-t-il ajouté.

Quelles solutions?

Le commissaire Abdoul Malick Koné estime que, quand il y aura la cartographie de tous les débarcadères, son service va »beaucoup » s’investir, selon lui.

«Au niveau de Boussoura, Dixinn port 2, Coleyah Chicago), on a des services déjà actifs. Donc on se bat dans la prévention, la représentation, le traitement et la réinsertion sociale. Mais la sensibilisation seulement ne peut pas lutter contre la drogue. C’est pourquoi nous demandons une synergie d’action avec les autres ministères», a laissé entendre le commissaire Koné, avant de poursuivre par ces termes également:

«Nous avons des moyens mais qui demandent à être améliorés. Nous avons besoin de moyens financiers, matériels, améliorer la formation de nos cadres, etc. Nous sommes déterminés à lutter contre cette drogue Kush.»

Une récente saisie de plus 240 kilogrammes de plusieurs types de drogue a été effectuée récemment par les hommes de Malick Koné à Conakry, la semaine dernière. Suite à cela, nombreux individus ont été aussi interpellés.