Dans une note adressée au ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, en date du 25 novembre 2021, le Secrétaire général du RPG arc-en-ciel, Saloum Cissé, a déposé une liste de ses représentants pour le Conseil national de la Transition.

Cette liste déposée par Saloum Cissé respecte la répartition faite par la classe politique dont le Dr Ousmane Doré était le médiateur, et qui a donné 4 sièges au RPG Arc-en-ciel et ses alliés. Sékou Souapé Kourouma avait participé, le 25 novembre, au dépôt de la liste de la classe politique. Sur cette liste, le RPG Arc-en-cien avait deux sièges et ses alliés deux sièges.

Dans la note adressée au MATD, le RPG Arc-en-ciel perd un siège au profit du Front national pour le Développement (FND) de Makanéra Kaké.