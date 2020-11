Selon une étude réalisée par l’Association chance et protection pour toutes, plus de 500 millions de femmes dans le monde sont touchées par la précarité menstruelle. Il s’agit, de l’incapacité pour la femme d’avoir accès à la protection hygiénique adéquate.

C’est pour lutter contre cette précarité, que cette structure a procédé ce vendredi, 27 novembre 2020, à la remise des dons à des femmes touchées par le fléau.

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes célébrée le 25 novembre de chaque année dans le monde.

Du centre mère et enfant de Coronthie au lycée Kipé en passant par la cité de la solidarité de Taouyah et le centre de la maternité de Ratoma, plusieurs femmes ont bénéficié de ce geste de cette association.

Le choix de ces endroits précis n’est pas fortuit explique Fatima Dioubaté, coordinatrice de l’Association chance et protection pour toutes. Elle revient aussi sur le choix porté sur ces établissements scolaires et sanitaires.

«Nous avons estimé que c’est dans ces ces hôpitaux et dans ces écoles, qu’il y a les couches les plus touchées par la précarité menstruelle. C’est pourquoi on a distribué des serviettes hygiéniques pour les femmes qui viennent à peine d’accoucher, les produits hygiéniques pour les filles et des savons. C’est pour les accompagner. On a trouvé que les femmes étaient vraiment dans le besoin, elles ont apprécié et c’était cela notre objectif», explique-t-elle

Fatima Dioubaté a invité d’autres associations et ONG à emboîter les pas de sa structure, afin d’apporter un appui à la couche féminine.

Partout, les bénéficiaires ont salué et encouragé la démarche de l’association chance et protection pour toutes.

Le Censseur du lycée Kipé lance un appel à l’endroit de toutes les ONG qui évoluent en Guinée de contribuer à la formation des enfants du pays.

« Notre objectif, c’est d’assurer l’éducation et la formation des enfants que nous recevons ici. Toute initiative qui contribue à la bonne formation est toujours la bienvenue », souligne Amadou Barry

Cette initiative ne concerne pas que pour la ville de Conakry, les responsables de cette association comptent élargir la démarche dans plusieurs localités de l’intérieur du pays pour assister également les femmes en milieu rural.