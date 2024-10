La 13ème édition du Forum international des Femmes entreprenantes et dynamiques (FIED), a été officiellement lancée ce lundi 28 octobre 2024, au Palais du peuple. Cette rencontre d’envergure mondiale, qui accueille cette année des délégations issues de plusieurs pays africains et d’ailleurs, notamment de Tunisie, du Maroc, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, de l’Algérie, de la RDC, de l’Angola, du Rwanda, ainsi que des États-Unis et de Dubaï, entend faire rayonner l’entrepreneuriat féminin.

Dans son discours, le point focal de cet événement, Mme Charlotte Daffé, ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, a mis en lumière l’ambition du FIED qui consiste à renforcer les réseaux et proposer un cadre d’échanges internationaux pour les femmes entrepreneures. “Le FIED est une messe continentale qui vise à promouvoir un espace de soutien et de développement entrepreneurial pour les femmes”, a déclaré la ministre, rappelant l’importance de cet événement pour les entrepreneures africaines et leurs projets d’avenir.

Les panels organisés tout au long du forum aborderont sept thèmes cruciaux pour l’entrepreneuriat féminin, parmi lesquels l’accès aux opportunités économiques, la contribution des femmes rurales au développement économique, et la promotion de l’entrepreneuriat à travers le mentoring et le coaching. L’objectif est de permettre aux participantes de se former et de s’inspirer des modèles de réussite, mais aussi d’explorer des pistes d’investissement sûres.

Djélika Yeo, fondatrice du FIED, a quant à elle mis l’accent sur le rôle de cette plateforme pour l’autonomisation des femmes et le développement de l’Afrique. “Le FIED est composé de cheffes d’entreprise, de capitaines d’industrie, de fondatrices d’ONG, toutes engagées pour le progrès socioéconomique du continent”, a-t-elle souligné, en appelant les participantes à l’unité et à la solidarité pour relever les défis communs.

La cérémonie a également honoré des figures de proue de la cause féminine en Afrique, à l’instar de l’ancienne présidente centrafricaine, Catherine Samba-Panza, qui a encouragé les jeunes femmes à persévérer dans leurs initiatives et à exercer pleinement leur leadership. “Je m’emploie à promouvoir dans les assises et rencontres au niveau du continent leurs expériences pour inciter et encourager les autres femmes et les nouvelles générations à affirmer leur leadership”, a promis Mme Chaterine.

Au-delà des échanges et des panels, le FIED mettra en avant trente championnes qui, par leur audace et leur détermination, symbolisent l’entrepreneuriat féminin guinéen dans des secteurs aussi variés que le textile, l’agroalimentaire, et l’innovation scientifique.

A l’occasion de cette cérémonie, le FIED a décerné un trophée au général Mamadi Doumbouya pour son engagement en faveur de l’émancipation des femmes guinéennes, marquant ainsi l’importance d’un soutien institutionnel à l’entrepreneuriat féminin.