Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, intensifie son offensive diplomatique pour alerter sur les dérives de la junte au pouvoir en Guinée.

Après sa rencontre la semaine dernière avec Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine, il a eu des échanges ce lundi, 28 octobre 2024, avec Leonardo Santos Simão, représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, ainsi qu’avec Moussa Ibn Chambas, ancien président de la Commission de la CEDEAO et membre du Haut panel de l’UA sur le Soudan.

Ces discussions ont permis à l’ancien Premier ministre guinéen d’aborder plusieurs sujets d’actualité, en particulier le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

“J’ai eu des entretiens fructueux avec les participants à la retraite annuelle de l’UA et des NU, axés sur la promotion de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Nos échanges ont principalement porté sur les défis liés au retour à l’ordre constitutionnel en Guinée. Nous avons également discuté de l’avenir de l’Accord additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, ainsi que de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l’UA, notamment dans le cas où les pays en transition intégreraient ces deux organisations avant de satisfaire à la condition du retour à l’ordre constitutionnel”, a indiqué Cellou Dalein Diallo sur sa page Facebook.