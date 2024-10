La 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED) s’est ouverte ce lundi 28 octobre 2024 à Conakry. Parmi les femmes leaders africaines présentes, l’ex-présidente de la transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a délivré un message inspirant aux participantes.

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ancienne présidente a rappelé son engagement pour la cause féminine : « Avant d’avoir eu le privilège et la lourde tâche de conduire la transition démocratique en République centrafricaine, j’étais et reste une militante de la cause des femmes, non pas dans l’opposition ou la confrontation avec les hommes, mais en tant que partenaire engagée dans un processus collectif. Mes années au sommet de l’État m’ont permis d’acquérir une véritable compréhension de la condition féminine en Afrique, me convainquant, au fil des rencontres et des échanges, que le destin du continent passe par la mutualisation des initiatives », a-t-elle déclaré.

Présidente de la transition en Centrafrique du 23 janvier 2014 au 30 mars 2016, Catherine Samba-Panza a également évoqué les défis rencontrés en tant que femme dirigeante. « Mon parcours est un exemple de ce que le leadership féminin peut accomplir, même dans un contexte particulièrement difficile. Au plus fort de la crise dans mon pays, les femmes guinéennes ont tremblé avec moi, priant pour ma réussite. Elles redoutaient que je flanche et ternisse ainsi l’image des femmes africaines.

Dans les pires moments de découragement, je pensais à toutes ces femmes africaines qui ont placé tant d’espoir en mon leadership. Il me fallait alors porter haut le flambeau. Malgré les obstacles et les contraintes de toutes sortes, j’ai réussi à mener le processus électoral, mettant ainsi fin à la transition et rétablissant l’ordre constitutionnel », a conclu l’ancienne présidente de la RCA.