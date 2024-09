Dans son discours prononcé, ce samedi, 28 septembre 2024, à la tribune des Nations-Unies, le Premier ministre Bah Oury a vanté les mérites de la transition guinéenne.

Devant les dirigeants du monde, le représentant du général Mamadi Doumbouya à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies a expliqué la vision de la Guinée en matière de refondation de l’Etat ambitionné par la junte. Le Premier ministre plaide pour un soutien international pour l’atteinte des objectifs communs.

“Ce chemin vers la refondation ne peut être parcouru seul. Nous appelons à un soutien international sincère et renforcé, fondé sur le respect mutuel, l’écoute, et l’accompagnement dans la poursuite de nos objectifs communs”, a déclaré Bah Oury.

Il précise que “La Guinée ne sollicite pas la compassion, mais elle propose un partenariat, une alliance active et dynamique, pour construire ensemble un monde où la paix, la justice, et la dignité sont des droits universels”.

D’après le Premier ministre, la transition guinéenne offre des opportunités pour contribuer à la stabilité au niveau de la sous-région et redéfinir son rôle sur la scène internationale.

“Cette période représente aussi une opportunité unique pour la Guinée de redéfinir son rôle sur la scène internationale, en tant qu’acteur engagé et responsable, contribuant à la stabilité régionale et à la paix mondiale. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires pour relever les défis partagés et faire de la Guinée un modèle de résilience et d’intégrité”, s’est engagé le Premier ministre guinéen.