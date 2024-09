Dans un entretien accordé à Guinee360, l’activiste des droits de l’homme, Mamadou Kaly Diallo, a commenté la récente initiative du ministre de la Justice, ayant abouti à la libération de prisonniers en détention prolongée.

Pour lutter contre les détentions abusives sans jugement, et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale guinéen, le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, a ordonné la tenue d’audiences de référé, au cours desquelles les juges ont rendu des ordonnances de libération de seize détenus en juillet et de neuf autres le 24 septembre 2024. Ces derniers avaient dépassé les délais légaux prescrits par le Code de procédure pénale guinéen. Certains avaient séjourné plus d’une dizaine d’années à la Maison Centrale de Conakry.

Mamadou Kaly Diallo a salué cette initiative, tout en soulignant les failles du système judiciaire guinéen que cela révèle. « La libération d’un détenu est toujours un soulagement, mais elle illustre non seulement la mauvaise gestion de la détention préventive, mais aussi les dysfonctionnements dans les procédures judiciaires », a déclaré l’activiste, avant d’appeler l’État à dédommager les victimes pour les préjudices subis.

« Lorsque l’État se rend coupable d’une telle injustice, il devrait, dans des conditions normales, accompagner ces libérations par des réparations », a-t-il ajouté.

Kaly Diallo encourage le ministère de la Justice à étendre cette démarche au-delà de Conakry et à s’attaquer aux défaillances de l’appareil judiciaire guinéen pour éviter que des citoyens ne soient maintenus en prison sans jugement.