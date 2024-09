Arrivé à Conakry en août 1958, pour proposer aux leaders de la Guinée, le projet de nouvelle communauté française d’Afrique, l’homme du 13 mai 1958 quittera Conakry ce 25 août 1958 très déçu du discours et de la vision politique de Sekou Touré.

Après le discours de Sekou Touré face à De Gaulle, tout le monde s’attendait à un vote massif pour le « Non » à la communauté franco-africaine en ce jour de referendum. C’est donc ce 28 septembre 1958 que s’est tenu ce referendum dans toutes les colonies françaises de l’Afrique Occidentale Française (AOF), de l’Afrique Equatoriale Française (AEF) et les colonies françaises d’Outre-mer.

Au cours de ce referendum, la Guinée contrairement à toutes les autres colonies africaines, vote « Non » à 95,2% alors que partout ailleurs, le « Oui » l’a remporté à plus de 90% à l’exception de Madagascar (77%), du Niger (78%) et de Djibouti (75%).

Vidéo de publication des résultats du référendum du 28 septembre 1958

Après ce vote, la Guinée obtient son indépendance le 2 octobre 1958 et devient ainsi la première colonie française d’Afrique à recouvrer son indépendance. Sekou Touré prend les rênes du pays pour les 26 prochaines années.